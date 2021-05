Elodie truffata | “L’ho appena scoperto | avete rotto il ca**o” – VIDEO

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 20 maggio 2021)racconta su Instagram la truffa che ha subito: “in molteplici modi”. Cosa è successo alla cantante.su InstagramLe truffe online sono purtroppo all’ordine del giorno. A tutti capita di ricevere una mail spam, uno strano sms o qualche link che ci chiede di confermare i nostri dati. Bisogna fare sempre attenzioni al mittente, anche quando sembra affidabile. Ad esempio, i truffatori potrebbero mascherare il proprio numero per apparire come una banca o come le Poste. Il rischio è di essere truffati. Una disavventura capitata nelle scorse ore anche ad. La cantante è stata protagonista delle ultime edizioni del Festival di Sanremo: nel 2020 ha cantato sul palco dell’Ariston la sua “Andromeda”, un ...