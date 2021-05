Effetto Covid: più food divide, ma meno spreco di cibo (di M.P. Terrosi) (Di giovedì 20 maggio 2021) (di Maria Pia Terrosi) “La pandemia ha aggravato il divario alimentare, la distanza tra chi ha accesso al cibo sano in quantità sufficiente e chi no. Questo food divide ha interessato una larga fetta della popolazione, soprattutto chi aveva lavori irregolari e non ha potuto godere di aiuti e della cassa integrazione. Poveri economici che diventano poveri alimentari. In questo ultimo anno - secondo dati Istat - 5,6 milioni di italiani hanno avuto problemi a mettere insieme il pranzo con la cena”. Siamo alla vigilia della riapertura (7 luglio) di Fico – la Fabbrica italiana contadina di Bologna, il primo Parco agroalimentare al mondo. E Andrea Segrè, presidente della Fondazione Fico e del Centro agroalimentare Caab di Bologna all’interno del quale sorge il Parco, spiega come oggi non si possa parlare di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) (di Maria Pia) “La pandemia ha aggravato il divario alimentare, la distanza tra chi ha accesso alsano in quantità sufficiente e chi no. Questoha interessato una larga fetta della popolazione, soprattutto chi aveva lavori irregolari e non ha potuto godere di aiuti e della cassa integrazione. Poveri economici che diventano poveri alimentari. In questo ultimo anno - secondo dati Istat - 5,6 milioni di italiani hanno avuto problemi a mettere insieme il pranzo con la cena”. Siamo alla vigilia della riapertura (7 luglio) di Fico – la Fabbrica italiana contadina di Bologna, il primo Parco agroalimentare al mondo. E Andrea Segrè, presidente della Fondazione Fico e del Centro agroalimentare Caab di Bologna all’interno del quale sorge il Parco, spiega come oggi non si possa parlare di ...

