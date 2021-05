E’ tempo di ricominciare per il Giovanni da Udine (Di giovedì 20 maggio 2021) “Ricominciamo. Non è più il tempo di pazientare, bisogna ricominciare con coraggio e attenzione alle regole. Tutta la nostra attività culturale in regione sta ripartendo e ne sono una prova gli appuntamenti che in questi giorni si stanno moltiplicando dandoci un segnale positivo. La proposta del Giovanni da Udine è ricca di spunti e appeal per riportare il pubblico a teatro”.Questo il commento dell’assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, intervenuta oggi a Udine alla conferenza stampa di presentazione della stagione estiva del teatro Giovanni da Udine.L’assessore ha evidenziato come “questa ripartenza si deve soprattutto al rapporto forte tra pubblico e sistema di produzione culturale nonché alla tenuta stessa del sistema degli sponsor, senza ... Leggi su udine20 (Di giovedì 20 maggio 2021) “Ricominciamo. Non è più ildi pazientare, bisognacon coraggio e attenzione alle regole. Tutta la nostra attività culturale in regione sta ripartendo e ne sono una prova gli appuntamenti che in questi giorni si stanno moltiplicando dandoci un segnale positivo. La proposta deldaè ricca di spunti e appeal per riportare il pubblico a teatro”.Questo il commento dell’assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, intervenuta oggi aalla conferenza stampa di presentazione della stagione estiva del teatroda.L’assessore ha evidenziato come “questa ripartenza si deve soprattutto al rapporto forte tra pubblico e sistema di produzione culturale nonché alla tenuta stessa del sistema degli sponsor, senza ...

