DIRETTA Giro d'Italia 2021, Siena-Bagno di Romagna LIVE: brutta caduta per De Marchi. Il friulano viene portato via in barella (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d'Italia 12.21 Ci provano Bouchard e Bevin, intanto. Marc Soler, invece, è sempre lontanissimo dal gruppo. 12.20 De Marchi viene portato via in ambulanza. Purtroppo non sappiamo nulla sulle sue condizioni. 12.16 Non c'è accordo nel gruppone di testa. 12.15 Il gruppo si è spezzato in due, intanto. 12.14 E' De Marchi il corridore che sta venendo portato via in barella. 12.13 I corridori della Deceuninck-Quick Step continuano a cercare la fuga. 12.12 Un corridore della Israel sta venendo portato via in barella. 12.10 Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) prova ad andare via con Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step).

