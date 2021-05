Demi Lovato coming out: “Sono una persona non binaria”, cosa significa (Di giovedì 20 maggio 2021) News L’appello dell’attrice e cantante, ex stellina Disney: “Rivolgetevi a me col pronome loro” Pubblicato su 19 Maggio 2021 Nuovo coming out per Demi Lovato. Dopo aver dichiarato qualche tempo fa di essere pansessuale ora l’attrice ha annunciato su Twitter, con una serie di tweet, di essere una persona non binaria. La 29enne è arrivata a questa definizione dopo aver riflettuto a lungo sulla sua esistenza, sulle sue preferenze e sulla sua vita sentimentale. Demi Lovato ha spiegato ai suoi follower che da oggi è ufficialmente una persona non binary e cambierà i propri pronomi in “loro”. L’ex stellina Disney ha confidato di aver scelto i pronomi neutri dal punto di vista del genere perché Sono quelli che meglio ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) News L’appello dell’attrice e cantante, ex stellina Disney: “Rivolgetevi a me col pronome loro” Pubblicato su 19 Maggio 2021 Nuovoout per. Dopo aver dichiarato qualche tempo fa di essere pansessuale ora l’attrice ha annunciato su Twitter, con una serie di tweet, di essere unanon. La 29enne è arrivata a questa definizione dopo aver riflettuto a lungo sulla sua esistenza, sulle sue preferenze e sulla sua vita sentimentale.ha spiegato ai suoi follower che da oggi è ufficialmente unanon binary e cambierà i propri pronomi in “loro”. L’ex stellina Disney ha confidato di aver scelto i pronomi neutri dal punto di vista del genere perchéquelli che meglio ...

Agenzia_Ansa : La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere non-binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pronome 'voi' o '… - Corriere : Demi Lovato: «Sono di genere non binario. Usate con me il pronome “loro”» - disinformatico : A tutti quelli che non hanno capito la questione 'them/they' di Demi Lovato e la ridicolizzano, un piccolo consigli… - ksrcore : a nossa demi lovato - infelicedentro : RT @Ddlovatoicon: Demi lovato fa coming out Stan twitter: Dire che mi fate schifo è poco, dovreste vergognarvi. -