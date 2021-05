De Palma (Nursing Up): «Chiude un modulo Covid della Fiera di Milano ma i “grazie eroi” del Governatore Fontana li rispediamo al mittente». (Di giovedì 20 maggio 2021) «Le Regioni abbiano il coraggio di assumere finalmente il personale che manca in quei reparti letteralmente svuotati, uno dopo l’altro, per coprire le carenze di personale delle terapie intensive. Nella Lombardia, “Gigante dai Piedi d’Argilla”, mancano all’appello circa 9mila infermieri (indagine FNOPI). I dati elaborati dalla nostra Organizzazione Sindacale ci danno tuttavia motivo di sostenere che con il peso dei ricoveri di massa, nei momenti topici dell’emergenza le esigenze abbiano potuto toccare quasi il doppio delle carenze precedenti: eppure la politica non ha ancor risposto con atti concreti, definitivi e risolutivi». Condividiamo a pieno lo spirito di ritrovata serenità, per non dire di gioia, di quei 19 infermieri di uno dei reparti di terapia intensiva della Fiera di Milano che dopo mesi in prima linea a combattere contro ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) «Le Regioni abbiano il coraggio di assumere finalmente il personale che manca in quei reparti letteralmente svuotati, uno dopo l’altro, per coprire le carenze di personale delle terapie intensive. Nella Lombardia, “Gigante dai Piedi d’Argilla”, mancano all’appello circa 9mila infermieri (indagine FNOPI). I dati elaborati dalla nostra Organizzazione Sindacale ci danno tuttavia motivo di sostenere che con il peso dei ricoveri di massa, nei momenti topici dell’emergenza le esigenze abbiano potuto toccare quasi il doppio delle carenze precedenti: eppure la politica non ha ancor risposto con atti concreti, definitivi e risolutivi». Condividiamo a pieno lo spirito di ritrovata serenità, per non dire di gioia, di quei 19 infermieri di uno dei reparti di terapia intensivadiche dopo mesi in prima linea a combattere contro ...

