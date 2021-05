Covid, in risalita contagi e vittime. OMS: “Non sicuro riprendere viaggi” (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Tornano a crescere i contagi da Covid-19 in Italia e le vittime, con un tasso di positività che risale al 2,3% dall’1,9% di ieri. I nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore sono risultati pari a 5.741 contro i 5.506 di ieri, le vittime sono aumentate a 164 da 149 a fronte di 251.037 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero del Ministero della Salute, secondo cui gli attualmente positivi sono inferiori a 300mila, in calo di 7.244 rispetto a ieri, mentre il numero dei guariti e dimessi si attesta a 3.753.965, con un incremento di 12.816 unità. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 124.810 mentre quello dei contagi si porta a 4.178.261. Nelle ultime 24 ore si è registrato un calo delle terapie intensive (-99 a 1.544) e dei ricoveri ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Tornano a crescere ida-19 in Italia e le, con un tasso di positività che risale al 2,3% dall’1,9% di ieri. I nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore sono risultati pari a 5.741 contro i 5.506 di ieri, lesono aumentate a 164 da 149 a fronte di 251.037 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero del Ministero della Salute, secondo cui gli attualmente positivi sono inferiori a 300mila, in calo di 7.244 rispetto a ieri, mentre il numero dei guariti e dimessi si attesta a 3.753.965, con un incremento di 12.816 unità. Il totale delleda inizio pandemia sale a 124.810 mentre quello deisi porta a 4.178.261. Nelle ultime 24 ore si è registrato un calo delle terapie intensive (-99 a 1.544) e dei ricoveri ...

