Covid: in Italia 5.741 positivi e 164 vittime (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 5.741 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.506 . Sono invece 164 le vittime in un giorno, mentre ieri erano...

borghi_claudio : Un pezzo d'Italia invece continua a dire scemenze eppure va avanti come se nulla fosse. - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 5.741 nuovi casi con 251.037 tamponi e 164 morti #coronavirus - Corriere : L’Australia non riaprirà i confini fino a metà del 2022 - T_W_Zodiaco : RT @ladyonorato: Tabella aggiornata a maggio 2021: n. decessi TOTALI in Italia per Covid fra 0 e 19 anni: 27. Inclusi quelli con patologie… - 1tal1al1b3ra : RT @tempoweb: Nel bollettino #Covid del #20maggio continua il calo dei positivi in #Italia Mai così pochi da fine ottobre #covid19 #iltempo… -