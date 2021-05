CorSport | Inzaghi-Lazio | divorzio probabile Lotito valuta i profili di Gattuso e Mihajlovic

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il rinnovo dicon lasembra allontanarsi. Il Corriere dello Sport scrive: “Seha sempre avuto dubbi sul rinnovo del contratto,da qualche settimana o forse solo pochi giorni (maturata l’esclusione Champions) sembra indirizzato verso la svolta. Dopo cinque anni e con un nuovo progetto da calibrare, potrebbe salutare Simone”. Prima di mettere un punto alla gestioneproverà ad offrirgli di nuovo il prolungamento. “Simone, se non avrà di meglio a cui guardare, dovràre l’offerta della. Il contratto economico scenderà dai 2,5 più bonus proposti tre mesi fa (su cui non aveva risposto) a 2 netti più bonus, visto il declassamento in Europa League e le ristrettezze finanziarie che riguardano l’intero ...

Advertising

napolista : Il tecnico del Bologna riempirebbe la piazza laziale con il suo passato. Ringhio piace molto al patron biancocelest… - un_rigattiere : @CorSport - CorSport : #Inzaghi: 'Con #Lotito mai dissidi, vediamo a fine stagione' ?? - CorSport : #Immobile condanna il #Benevento: il #Toro resta in A, Simone #Inzaghi non riesce a salvare Pippo dalla B ?? - CorSport : #Inzaghi: '#Lazio, onora il campionato e batti il #Torino' -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Inzaghi

Corriere dello Sport.it

In questo momento la pista più accreditata per Ringhio è la panchina di, in rotta con ... Di sicuro, scrive il, GattusoIn attesa del confronto per capire se andare avanti insieme o salutarsi, sembra evaporato un po' alla volta. Dalla quasi certezza al possibile addio Il rinnovo dinon è mai stato così in dubbio, scrive il Corriere dello Sport. Quella di ieri del tecnico biancoceleste è sembrata la sua ultima conferenza stampa. In particolare, quando ha parlato di ...A chiosa dei commenti sullo 0-0 di ieri sera, che, tra tante polemiche (a partire dal virulento "scambio d'opinioni" tra Ciro Immobile e Urbano Cairo), ha regalato al Toro ...La stagione della Lazio si avvia verso la sua conclusione naturale, i biancocelesti chiuderanno il campionato al sesto posto dicendo addio al sogno Champions League. Niente bis. La formazione però si ...