Copasir | si dimettono i leghisti Volpi e Arrigoni

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo una querelle durata mesi, questa mattina iPaoloe Raffaelehanno annunciato le dimissioni da membri delsi è dimesso anche dal ruolo di presidente del Comitato per la sicurezza della Repubblica. "La Lega da ora pretende l'immediata, integrale applicazione della legge 124 del 2007 che prevede l’assegnazione all’opposizione di 5 (cinque) componenti su 10 (dieci) tra cui poter scegliere l’eventuale Presidente", annunciano i due in una nota. La decisione arriva dopo l'abbandono dei lavori deciso congiuntamente da Pd, Leu e M5s, che sempre quest'oggi avevano agito "al fine di contribuire alla soluzione della titolarità della presidenza del Comitato medesimo". Di fatti, era da tempo che andava protraendosi la polemica sul, la cui ...

Gli esponenti della Lega membri del, il presidente Raffaele Volpi e il senatore Paolo Arrigoni , hanno rassegnato le dimissioni come componenti del Comitato. Lo ha annunciato Matteo Salvini , invocando 'l'immediata, integrale ...Volpi si è inoltre dimesso da presidente del. La Lega, si legge in una nota, da ora "pretende l'immediata, integrale applicazione della legge 124 del 2007 che prevede l'assegnazione all'...Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha annunciato il passo indietro. "Ma ora la metà dei componenti vada all'opposizione" ...Dopo tre mesi di stallo, arriva il colpo di scena: la Lega ha mollato la poltrona da presidente del Copasir, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti. Ma non lo ha fatto con le sempli ...