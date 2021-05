Copasir, si dimette il presidente Raffaele Volpi. Salvini, “Si dimettano tutti” (Di giovedì 20 maggio 2021) Raffaele Volpi si dimette da presidente del Copasir dopo il braccio di ferro con Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni chiede la presidenza. Raffaele Volpi ha rassegnato le dimissioni lasciando la carica di presidente del Copasir. La decisione arriva al termine di un duro confronto con gli alleati di Centrodestra di Fratelli d’Italia. Unica forza di opposizione, il partito di Giorgia Meloni chiede la presidenza dell’organismo. Richiesta legittimata dalla normativa vigente. Lo stesso Volpi era diventato presidente nel 2019, dopo l’inizio del Conte bis, quindi del governo formato dal Pd e dal Movimento 5 Stelle. Copasir, Volpi lascia la presidenza Al ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021)sidadeldopo il braccio di ferro con Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni chiede la presidenza.ha rassegnato le dimissioni lasciando la carica didel. La decisione arriva al termine di un duro confronto con gli alleati di Centrodestra di Fratelli d’Italia. Unica forza di opposizione, il partito di Giorgia Meloni chiede la presidenza dell’organismo. Richiesta legittimata dalla normativa vigente. Lo stessoera diventatonel 2019, dopo l’inizio del Conte bis, quindi del governo formato dal Pd e dal Movimento 5 Stelle.lascia la presidenza Al ...

Advertising

RaiNews : #Copasir, la Lega chiede che 'la metà dei componenti vada all'opposizione' con l'integrale applicazione della legge… - infoitinterno : Copasir, si dimette il presidente Volpi. Lasciano anche gli altri leghisti: 'Ma ora la metà dei componenti va… - PietroLodi4 : @AntonellaCarin4 @gervasoni1968 Secondo me perchè Gervasoni non è tenero con la Lega di governo e pubblica post com… - matteoc1951 : RT @ultimoranet: #Copasir, Raffaele Volpi (Lega) si dimette da presidente. ?? @ultimoranet - ANTEO17 : RT @Virus1979C: M5S e Pd in pressing, il leghista Volpi si dimette da presidente Copasir. I Cinque Stelle e i dem avevano abbandonato i lav… -