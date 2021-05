Concorsi Emilia Romagna | 154 agenti di Polizia locale | come partecipare

(Di giovedì 20 maggio 2021) La Regioneha pubblicato una serie di avvisi dipubblici nel Bollettino Ufficiale della RegioneTelematico – Parte Terza – n. 136 dell’11 maggio 2021. I bandi coprono un totale di 715 posti, di categoria C e D, ovvero riservati sia a diplomati che a laureati. Tra idi categoria C è presente anche un bando di Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 154 posti di agente di. I posti in questione andranno distribuiti tra gli enti locali della Regione, tra Comuni, Provincie e Unioni comunali. Dei posti messi a concorso, 31 sono riservati ai volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, commi 1, lett. b), e 3 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. ...

