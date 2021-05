Claudio Marchisio premiato da Amnesty con 'Sport e diritti umani' (Di giovedì 20 maggio 2021) "Utilizzando i social come strumento di comunicazione, la parola dunque come veicolo di messaggi e di sensibilizzazione, ha richiamato l'attenzione di tifosi e appassionati sulle tragedie in mare ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 20 maggio 2021) "Utilizzando i social come strumento di comunicazione, la parola dunque come veicolo di messaggi e di sensibilizzazione, ha richiamato l'attenzione di tifosi e appassionati sulle tragedie in mare ...

Advertising

amnestyitalia : Alla sua terza edizione, il premio “Sport e diritti umani” è stato assegnato a @ClaMarchisio8. In un mondo del calc… - RedattoreSocial : A Claudio Marchisio il Premio '#Sport e diritti umani'. La terza edizione del premio promosso da @amnestyitalia e S… - Colonel_F : RT @_brigno: odio il comunismo e i comunisti, la juve e gli juventini, materazzi, le persone in ritardo, le ex, le twitterine ritardate, bo… - TurboMilan1899 : RT @_brigno: odio il comunismo e i comunisti, la juve e gli juventini, materazzi, le persone in ritardo, le ex, le twitterine ritardate, bo… - mu_antonella : RT @amnestyitalia: Alla sua terza edizione, il premio “Sport e diritti umani” è stato assegnato a @ClaMarchisio8. In un mondo del calcio sp… -