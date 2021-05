Ciro Grillo, gli amici e la chat sulla droga dopo la notte folle (Di giovedì 20 maggio 2021) “Chiamo lo spacciatore, festa con un grammo”. Poi l’accusa di stupro. I messaggi tra i ragazzi indagati nel giorno della presunta violenza in Sardegna Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 20 maggio 2021) “Chiamo lo spacciatore, festa con un grammo”. Poi l’accusa di stupro. I messaggi tra i ragazzi indagati nel giorno della presunta violenza in Sardegna

Advertising

LegaSalvini : UN GIOCO.... L'INTERROGATORIO DEL FIGLIO DI GRILLO: 'DOVEVA ESSERE UN GIOCO, SIAMO ANDATI UN PO' OLTRE' - libe_anna : E il cugino? Voglio sapere cosa fa, magari fa male la differenziata. Invece voi siete feccia. Garantisti con Ciro G… - TengaAlbi : RT @stanzaselvaggia: Di tutta la merda centellinata con cura che esce ogni giorno dai verbali del caso Ciro Grillo non c’è una frase che fa… - unoduestella : RT @stanzaselvaggia: Di tutta la merda centellinata con cura che esce ogni giorno dai verbali del caso Ciro Grillo non c’è una frase che fa… - marco_bragazzi : RT @stanzaselvaggia: Di tutta la merda centellinata con cura che esce ogni giorno dai verbali del caso Ciro Grillo non c’è una frase che fa… -