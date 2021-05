ByteDance | Ceo Zhang Yiming si dimetterà a fine 2021 | sarà sostituito da Rubo

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) -, il co-fondatore e Ceo di, il gruppo cinese proprietario di TikTok, lascerà il suo incarico alladeldal co-fondatore e responsabile delle risorse umane Liang. Nei prossimi sei mesi, si legge in una nota diffusa dal gruppo, "lavoreranno fianco a fianco nei prossimi per garantire la transizione più agevole possibile".

