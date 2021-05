Bill Gates | il divorzio con Melinda apre il vaso di Pandora

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una relazione definita inappropriata, con una dipendente di Microsoft. Sarebbe stata questa la vera motivazione che costrinsea lasciare il board di Microsoft. Lo ha rivelato il Wall Street Journal secondo cui sarebbe stata proprio la donna a raccontare il rapporto pluriennale con il filantropo statunitense, in una lettera.divorzia (Adobe Stock)Altri retroscena condiscono il sexgate che ha travolto il colosso di Redmond. A fine 2019, infatti, il CdA di Microsoft arruolò uno studio legale per indagare su, ma il magnate di Seattle diede le dimissioni (il 3 marzo) prima del completamento dell’inchiesta.– Microsoft volle le sue dimissioni dopo una relazione sentimentale con una sua ...

In particolare si fa riferimento alle richieste del consiglio di amministrazione di Microsoft aperché si dimettesse, nel 2020. La causa sarebbe stata una 'relazione inappropriata' tra il ...Il Wall Street Journal riferisce di una "relazione inopportuna" tra il fondatore di Microsoft e una dipendente, che risalirebbe ad almeno due anni fa ...Apparentemente Bill Gates è molto più dell'amabile facciata che è riuscito a crearsi in questi anni, una faccia che nasconde ben altro ...