Bari | un lenzuolo contro la mafia | il sindaco lo espone con i carabinieri Iniziativa in 17 città italiane

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tweet dei: In 17esposti teli con le immagini dei giudici Falcone e Borsellino, esempi di legalità e giustizia. L’Arma dei #è al fianco della Fondazione Falcone nell’“I lenzuoli della Memoria”, che unisce l’Italia nel segno della lotta alla. L'articolo: unla, illocon i in 17 proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : #Bari: un lenzuolo contro la mafia, il sindaco @Antonio_Decaro lo espone con i @_Carabinieri_… - zazoomblog : Bari sulla facciata di Palazzo di Città lenzuolo con i volti di Falcone e Borsellino - #sulla #facciata #Palazzo… - AnsaPuglia : Mafia:su Comune Bari lenzuolo con volti Falcone e Borsellino. Esposto su facciata per iniziativa della Fondazione F… - BariLive : Bari: A Palazzo di Città esposto il lenzuolo con i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - LaGazzettaWeb : Bari, sulla facciata di Palazzo di Città lenzuolo con i volti di Falcone e Borsellino @ComunediBari… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari lenzuolo

La città diesporrà ilcon grande orgoglio a testimonianza del nostro costante impegno in favore della legalità e sul contrasto alle mafie. La città dinon dimentica i valori, i ...La città diesporrà ilcon grande orgoglio a testimonianza del nostro costante impegno in favore della legalità e sul contrasto alle mafie. La città dinon dimentica i valori, i ...Le città come luoghi di memoria, espressioni di una nuova geografia della responsabilità, avamposti per la tutela della legalità: è l’idea da cui nasce #unlenzuolocontrolamafia, un progetto volto a se ...Bari - Sulla facciata di Palazzo di Città esposto il lenzuolo con i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 20/05/2021. Su iniziativa della fondazione Giovanni Falcone, sul ...