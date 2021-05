Yara | difesa | traccia ' regina' del Dna veramente esaurita

Advertising

MediasetTgcom24 : Yara, difesa Bossetti: traccia 'regina' del Dna effettivamente esaurita #Yara - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Omicidio Yara, difesa Bossetti: 'Traccia di Dna che fu 'prova regina' è esaurita' - Zappullaclary : RT @SkyTG24: Omicidio Yara, difesa Bossetti: 'Traccia di Dna che fu 'prova regina' è esaurita' - SkyTG24 : Omicidio Yara, difesa Bossetti: 'Traccia di Dna che fu 'prova regina' è esaurita' - ilmessaggeroit : Bossetti, difesa: «Traccia Dna decisiva per condanna omicidio Yara effettivamente esaurita». I legali chiedono esam… -

Ultime Notizie dalla rete : Yara difesa

La traccia 31 G20 che rappresenta la 'prova regina' nel processo che portò alla condanna di Massimo Bossetti per l'omicidio diGambirasio "è forse l'unica traccia che è effettivamente esaurita, stando alle dichiarazioni dei consulenti di allora". Lo hanno spiegato gli avvocati di Bossetti che chiedono comunque di poter ...I giudici si sono riservati di decidere sulla richiesta della. Gli avvocati di Bossetti ...Gambirasio era scomparsa da Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo il 26 novembre del 2010 e ...I legali di Massimo Bossetti che chiedono di poter esaminare tutti gli altri reperti secondari per l'omicidio di Yara Gambirasio ...La traccia 31 G20 che rappresenta la 'prova regina' nel processo che portò alla condanna di Massimo Bossetti per l'omicidio di Yara Gambirasio "è forse l'unica traccia che è effettivamente esaurita, s ...