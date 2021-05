Veti dei partiti sul Pnrr. Al palo le riforme chieste dall’Ue. Entro maggio il Governo deve varare sei decreti. Mentre dalla Giustizia al Fisco la Lega frena su tutto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempi stretti anzi strettissimi per il Governo per realizzare le riforme indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (in tutto 48) necessarie ad aggiudicarci le ingenti risorse promesse da Bruxelles. In pole position ci sono quelle indispensabili per il funzionamento dello stesso Piano. A partire dal decreto Semplificazioni (quello che viene considerato “il vero decreto Recovery”) e da quello chiamato a definire la governance del Pnrr. Per il primo la data fissata inizialmente il 20 maggio è già destinata a slittare. Ma ritardi rischiano di accumularsi anche sugli altri provvedimenti in agenda. Entro questo mese in tutto, come ha sintetizzato in una tabella IlSole24ore, ci sono ben sei decreti da approvare: il dl di semplificazioni delle norme ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempi stretti anzi strettissimi per ilper realizzare leindicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (in48) necessarie ad aggiudicarci le ingenti risorse promesse da Bruxelles. In pole position ci sono quelle indispensabili per il funzionamento dello stesso Piano. A partire dal decreto Semplificazioni (quello che viene considerato “il vero decreto Recovery”) e da quello chiamato a definire la governance del. Per il primo la data fissata inizialmente il 20è già destinata a slittare. Ma ritardi rischiano di accumularsi anche sugli altri provvedimenti in agenda.questo mese in, come ha sintetizzato in una tabella IlSole24ore, ci sono ben seida approvare: il dl di semplificazioni delle norme ...

