"Vedo la Carfagna in un partito di Draghi". Padellaro e la suggestione della destra liberale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano è ospite da Lilli Gruber nel suo Otto e Mezzo su La7. Parlando del centrodestra il giornalista spiega che, "non credo che in Italia possa affermarsi una destra liberale. Se ne parla da quando avevo i pantaloni corti... Vedo la Carfagna nell'alveo politico di Draghi", spiega Padellaro riferendosi all'altro ospite in studio, la ministra Mara Carfagna. Padellaro ha sottolineato la differenza politica tra la stessa Carfagna con Salvini e la Meloni. Lo stesso ministro del governo Draghi si è detta perplessa dell'ipotesi dell'ex presidente della Bce al posto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Antonio, direttore del Fatto Quotidiano è ospite da Lilli Gruber nel suo Otto e Mezzo su La7. Parlando del centroil giornalista spiega che, "non credo che in Italia possa affermarsi una. Se ne parla da quando avevo i pantaloni corti...lanell'alveo politico di", spiegariferendosi all'altro ospite in studio, la ministra Maraha sottolineato la differenza politica tra la stessacon Salvini e la Meloni. Lo stesso ministro del governosi è detta perplessa dell'ipotesi dell'ex presidenteBce al posto di ...

