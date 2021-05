Somiglianza tra Elisa, dama del Trono over di Uomini e Donne, e Alessandra Martines (Di mercoledì 19 maggio 2021) Quello della Somiglianza è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: (da Twitter). Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista campano Raffaele Scarano) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: (da Twitter). Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista campano Raffaele Scarano) L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

diego_cattaneo : Solo io vedo una leggera somiglianza tra Taco e Jens “shut up legs”? - mkitkwon : ragazz non ho capito come nessuno vede la somiglianza tra kazuha e aether ma ok - Aly0__0 : Ma solo io vedo una somiglianza assurda tra falso e madame ahaha C'è sono uguali #amici20 - cgxx178 : RT @dreaming0220: ma sono l'unica che nota una certa somiglianza tra Timothee e Sangio? #TimotheeChalamet #sangiovanni #Amici20 https://t.c… - m_paradisiaci : Mi aspetto una penosa battuta della Bortone sulla somiglianza tra il suo cognome e quello di Caterina… -