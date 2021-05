Siracusa, blitz contro nave Ong Ocean Viking: “Tornate in Norvegia” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Siracusa, 19 mag – Dal 214 al 212 a.C. il mare di fronte all’incantevole isola di Ortigia fu teatro dell’assedio romano a Siracusa. Luogo che dopo duemila anni profuma sempre di storia, di identità, di valori e di genio immortale come quello di Archimede e dei suoi “specchi ustori” che inflissero ingenti perdite all’Impero. Oggi pescherecci, yacht, e navi da crociera sono ospiti abituali delle banchine che si insinuano tra l’isola e la terraferma in un via vai pacifico che indica un ritorno, si spera, alla normalità. Qualcosa da un paio di giorni, però, disturba l’occhio del visitatore ed è la Ocean Viking, costruita in Norvegia per il trasporto di piattaforme galleggianti, ma da due anni affittata dall’Ong francese SOS Méditerranée al fine di traghettare clandestini dall’Africa all’Europa. Ong ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 maggio 2021), 19 mag – Dal 214 al 212 a.C. il mare di fronte all’incantevole isola di Ortigia fu teatro dell’assedio romano a. Luogo che dopo duemila anni profuma sempre di storia, di identità, di valori e di genio immortale come quello di Archimede e dei suoi “specchi ustori” che inflissero ingenti perdite all’Impero. Oggi pescherecci, yacht, e navi da crociera sono ospiti abituali delle banchine che si insinuano tra l’isola e la terraferma in un via vai pacifico che indica un ritorno, si spera, alla normalità. Qualcosa da un paio di giorni, però, disturba l’occhio del visitatore ed è la, costruita inper il trasporto di piattaforme galleggianti, ma da due anni affittata dall’Ong francese SOS Méditerranée al fine di traghettare clandestini dall’Africa all’Europa. Ong ...

