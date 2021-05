Scampia | bimbi malnutriti e maltrattati | genitori e zio cacciati dal quartiere

Advertising

Tred i 4, 2 e 1 anno sono sarebbero stati vittime di ripetute violenze e sono stati trovato ... Leggi anche > È accaduto a, come riporta FanPage, dove la folla ha provato ad uccidere ...Una prolungata condizione di maltrattamento e denutrizione dei bambini. È quanto sta emergendo dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli sul tentativo di linciaggio avvenuto a, nella periferia nord di Napoli, dove un uomo accusato di molestie e abusi sessuali sui nipoti è stato picchiato da un gruppo di persone e gettato in un cassonetto, salvato solo dall'...Un rione in rivolta con i residenti pronti a linciare in strada una persona. Quest’ultima è stata massacrata di botte e l’unico rifugio trovato è stato un cassonetto della spazzatura. È accaduto lo sc ...Nel quartiere, dopo il caso dell'uomo gettato nel cassonetto e accusato di violenza sui nipotini. Il piano dove vive la famiglia dei piccoli è ...