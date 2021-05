Ruby Ter | pm | “Berlusconi sta male | ma processo vada avanti”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) IlTer deve andare, anche se Silvioè “seriamente malato” e “nulla fa presagire una situazione veloce”. Inizia così il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano il suo intervento nell’aula dove è in corso il. “Noi – ha spiegato – crediamo assolutamente chesia seriamente malato e affetto da una patologia severa, ma noi dobbiamo considerare lo stato degli altri imputati che sono ‘appesi'”. “Io credo chestiaper davvero leggendo i certificati medici prodotti nele anche prodotti da diversi consulenti in altri processi come Siena, non ho il minimo dubbio che situazione sia di particolare gravità e nulla fa presagire una situazione veloce”, spiega dopo ...

Ad affermarlo non è la difesa dell'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, ma lo stesso pm del processo milanese sul caso. Leggi anche > Il procuratore aggiunto Tiziana ...Nuovo slittamento in vista per il processoche vede coinvolto Silvio Berlusconi , Vittorio Feltri su Libero si schiera al fianco del Cavaliere. In un lungo editoriale, il direttore non ha usato troppi giri di parole, come suo solito,...Questa la posizione del procuratore Tiziana Siciliano dopo i numerosi ricoveri del Cavaliere: "La sua posizione processuale va separata da quella degli altri imputati" ...Ad affermarlo non è la difesa dell'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, ma lo stesso pm del processo milanese sul caso Ruby-ter. Leggi anche > Silvio Berlusconi dimesso, la foto prima ...