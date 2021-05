Roma | 83enne aggredito e rapinato per 30 euro finisce all' ospedale Caccia a due giovani

Advertising

È caccia a due giovani , a, dopo che un uomo di 83 anni è stato avvicinato con una scusa, aggredito e rapinato di 30 euro. L'stava lavorando in un piccolo uliveto di sua proprietà, ...Unè morto schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando nel suo fondo agricolo. È successo a Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino. L'anziano ha perso il controllo del trattore,...È caccia a due giovani, a Roma, dopo che un uomo di 83 anni è stato avvicinato con una scusa, aggredito e rapinato di 30 euro. L'anziano è stato portato in pronto ...L'anziano aggredito mentre lavorava la terra nel suo orto di via Bronte, alla Borghesiana. Il racconto del figlio: "Mio padre traumatizzato dall'accaduto" ...