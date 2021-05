Quartieri Spagnoli: Carabinieri e Vigili rimuovono 10 auto e 5 motocicli abbandonati per strada (Di mercoledì 19 maggio 2021) Napoli: Carabinieri e Polizia Municipale continuano nella rimozione dei veicoli abbandonati per strada ai Quartieri Spagnoli. Continuano i servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e della Polizia Municipale partenopea volti al contrasto dell’abbandono di motocicli ed auto. I militari della Stazione Quartieri Spagnoli insieme agli agenti della Polizia Locale hanno svolto un servizio Leggi su 2anews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Napoli:e Polizia Municipale continuano nella rimozione dei veicoliperai. Continuano i servizi deidel Comando Provinciale di Napoli e della Polizia Municipale partenopea volti al contrasto dell’abbandono died. I militari della Stazioneinsieme agli agenti della Polizia Locale hanno svolto un servizio

Advertising

mattinodinapoli : Napoli, Quartieri Spagnoli: continua la rimozione dei veicoli abbandonati in strada - occhio_notizie : Napoli, veicoli abbandonati in strada nei Quartieri Spagnoli: scatta il blitz - anteprima24 : ** Quartieri Spagnoli, la polizia rimuove decine di auto abbandonate senza assicurazione ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, rimosse altre auto abbandonate ai Quartieri Spagnoli - - dreamombra : Vado ai quartieri spagnoli a regalare milioni, ne do cinquanta a De Luca se si leva dai coglioni -