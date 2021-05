Musica made in Puglia per Versace (Di mercoledì 19 maggio 2021) Bari - . Si chiama 'Turn Up' il brano che accompagna la campagna Primavera - Estate 2021 della maison di moda. A firmarlo, Monako, al secolo Simone De Venuto, 29 anni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Bari - . Si chiama 'Turn Up' il brano che accompagna la campagna Primavera - Estate 2021 della maison di moda. A firmarlo, Monako, al secolo Simone De Venuto, 29 anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica made Musica made in Puglia per Versace Bari - Musica made in Puglia per Versace. Si chiama 'Turn Up' il brano che accompagna la campagna Primavera - Estate 2021 della maison di moda. A firmarlo, Monako, al secolo Simone De Venuto, 29 anni di ...

Viaggio in Puglia con Music Platform e Mattia Trani ...è un web tour itinerante fondato nel 2016 con lo scopo di unire gli appassionati di musica ... sono la città di Putignano (BA) e le performance di Mattia Trani , uno dei talenti Made in Italy più ...

