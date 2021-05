Libere di essere. Il plusvalore della diversità culturale (di Y. Samnick)

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (di Yvette, mediatricee scrittrice, centro antiviolenza Roberta Lanzino, Cosenza) Si può dare un’interpretazione sbagliata se ci si sofferma solo al primo sguardo. A volte ci basiamo solo su quello per cercare argomenti per legittimare le nostre battaglie, battaglie che nemmeno ci dovrebbero piùnel 2021. E finisce che sbagliamo il “nemico”. Ho scritto un libro che racconta la violenza a cui ho assistito in famiglia e quella che ho subìto. Sono madre di un bimbo. Lavoro per mantenere me e mio figlio. Perché lo scrivo? Non certo per farmi pubblicità, non certo per mostrare quanto sono “brava”. La mia è la condizione di decine, centinaia, migliaia di donne. Solo che la mia pelle è nera, i miei capelli sono afro, il mio bacino sottile, il mio corpo muscoloso. Sono nata in Camerun, lì mi sono laureata. Vivo in ...