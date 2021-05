La Casa dei Cantautori: omaggio ai più grandi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 18 maggio la città di Genova ha visto il progetto della Casa dei Cantautori prendere forma. Il sito scelto per questa Casa sarà l’abbazia di San Giuliano. Il destino ha voluto che la presentazione avvenisse nel giorno della morte del grande cantautore Franco Battiato. É con “Amore che vieni amore che vai”, l’omaggio che nel 2000 un Battiato commosso fece a Faber, che si è aperta la presentazione. La Casa dei Cantautori nasce con l’idea di creare un luogo dove la musica sia al centro della scena. Come Casa museo e come luogo preposto alla formazione musicale. Il progetto è finanziato dal ministero della Cultura, con un finanziamento di 3 milioni di euro iniziali, al completamento dei lavori previsto per il 2023, saranno 5 milioni. Alla presentazione è intervenuto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 18 maggio la città di Genova ha visto il progetto delladeiprendere forma. Il sito scelto per questasarà l’abbazia di San Giuliano. Il destino ha voluto che la presentazione avvenisse nel giorno della morte del grande cantautore Franco Battiato. É con “Amore che vieni amore che vai”, l’che nel 2000 un Battiato commosso fece a Faber, che si è aperta la presentazione. Ladeinasce con l’idea di creare un luogo dove la musica sia al centro della scena. Comemuseo e come luogo preposto alla formazione musicale. Il progetto è finanziato dal ministero della Cultura, con un finanziamento di 3 milioni di euro iniziali, al completamento dei lavori previsto per il 2023, saranno 5 milioni. Alla presentazione è intervenuto ...

Advertising

ricpuglisi : Pensate a un anno a casa dei vostri 5 anni alle superiori. Che ne so? Il primo anno, o il secondo, o il terzo, o i… - Azione_it : Siamo uno dei Paesi EU dove i giovani vivono più a lungo a casa, spesso perché non hanno i mezzi per andare fuori.… - fleinaudi : Oggi un incontro tra liberali nella casa dei liberali: @fleinaudi @avvbenedetto @GuidoCrosetto - marperlo1 : @_9primavere @claudiaheda la Sony, come lo scorso anno con Gaia, ha mandato Aka nella casa dei tik toker (non mi ch… - Mariquita_la1a : RT @AmigdalaVolante: Il linguaggio dei segni in casa Della Chiave #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Casa dei Firenze matrigna con i patron del pallone ... il negozio dove tutti gli amanti dei mattoncini potranno acquistare i loro prodotti preferiti e trovare una gamma di articoli in esclusiva per continuare a vivere l'esperienza anche a casa. ...

Tutti gli ospiti del disco di ritorno dei SOTTOTONO 'Originali' ... un'eccezione, un allegro gesto di rottura che li ha messi subito sulla mappa della scena di casa ... Le strade dei due si separano (se non ufficialmente, di sicuro nella realtà dei fatti), offrendo come ...

Casa dei Cantautori a Genova, Franceschini: riscatto per la Canzone italiana Liguria Oggi La Casa dei Cantautori: omaggio ai più grandi Sai che a Genova l'Abbazia di S. Giuliano diventerà la Casa dei Cantautori? Sarà finita nel 2023, grazie al ministero della cultura.

Il TdsgRimini alla Europe Triathlon Cup di Caorle e al Multisport Week di Sestri Levante E’ andato in scena a Caorle un intenso fine settimana di gare internazionali con la Europe Junior Cup, svoltasi sulla distanza supersprint e nel format semifinali-finali, e la Europe Cup rivolta agli ...

... il negozio dove tutti gli amantimattoncini potranno acquistare i loro prodotti preferiti e trovare una gamma di articoli in esclusiva per continuare a vivere l'esperienza anche a. ...... un'eccezione, un allegro gesto di rottura che li ha messi subito sulla mappa della scena di... Le stradedue si separano (se non ufficialmente, di sicuro nella realtàfatti), offrendo come ...Sai che a Genova l'Abbazia di S. Giuliano diventerà la Casa dei Cantautori? Sarà finita nel 2023, grazie al ministero della cultura.E’ andato in scena a Caorle un intenso fine settimana di gare internazionali con la Europe Junior Cup, svoltasi sulla distanza supersprint e nel format semifinali-finali, e la Europe Cup rivolta agli ...