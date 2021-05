Kulusevski da record in Coppa Italia | solo un giocatore ha fatto meglio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dejandain: il gol gli regala una pietra miliare nella finale secondaMunoz del Palermo Dejanha aperto le danze in Atalanta-Juventus di. Lo svedese, infatti, aveva segnato il gol del momentaneo 0-1 bianconero con un sinistro molto morbido che ha spiazzato Gollini.diventa il più giovane marcatore in una finale di(21 anni e 24 giorni) da Ezequiel Munoz che col Palermo contro l’Inter nel 2011 segnò a soli 20 anni e 233 giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

junews24com : Kulusevski da record in Coppa Italia: solo Munoz del Palermo ha fatto meglio - - robertoverdi9 : @fra_macri @TarallucciE @franvanni @RealPiccinini Rosso a Kulusevski, inventato da voi ossessionati. E dimentichi i… - erosazzurro : gobbi che commentano con record, lo sanno che #cristiana ha il record barriere colpite Che #dypalla #cuadrado… - ventiduezerosei : @Centropie @swimmerpg @squindon Squadre più attrezzate 'fantasia'? Giocare con Santon su Hakimi? Bruno Peres su Kul… -

Ultime Notizie dalla rete : Kulusevski record

Calcio News 24

... e la Juventus, con i bianconeri vittoriosi in 13 occasioni () e alla ricerca del secondo ... Buffon; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa;, Ronaldo.Buffon per il, Chiesa -- Ronaldo in attacco approfondimento Serie A, corsa Champions League: tutte le combinazioni Reduce dal successo - con polemiche arbitrali - sull'Inter, il ...All'età di 21 anni e 24 giorni Kulusevski è il giocatore più giovane ad aver segnato un gol in Finale di Coppa Italia da Ezequiel Muñoz.Dejan Kulusevski da record in Coppa Italia: il gol gli regala una pietra miliare nella finale seconda solo Munoz del Palermo Dejan Kulusevski ha aperto le danze in Atalanta-Juventus di Coppa Italia. L ...