Italia colabrodo, oltre 13mila sbarchi in 5 mesi. Lamorgese: «Sui rimpatri l'Ue faccia di più» (Di mercoledì 19 maggio 2021) oltre 13mila sbarchi (13.358, per l'esattezza), di cui 8.987 dalla Libia. E il picco è proprio a maggio, con arrivi provenienti in gran parte da Grecia e Turchia. A snocciolare i numeri dell'ennesima emergenza migranti, davanti al Comitato parlamentare Schengen nell'ambito di un'indagine conoscitiva, è il ministro Luciana Lamorgese. Il quadro che esce dalla sua audizione è tutt'altro che rassicurante. Sia per le proporzioni del fenomeno sia per il sostanziale menefreghismo dell'Unione europea che ancora una volta ha lasciato sola l'Italia a fronteggiare gli sbarchi clandestini. Così la Lamorgese al comitato Schengen Né consola più di tanto con la notizia che a Tunisi domani con la Lamorgese ci sarà Ylva Johansson, commissario agli Affari interni ...

