Intesa Sanpaolo Vita | Borio | sempre più attenti a tematiche ESG

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – In tema di sostenibilità,opera in linea col Gruppo e coordina le Compagnie della Divisione Insurance per tutte le questioni inerenti alla materia ESG, inclusa la definizione delle numerose iniziative a carattere ESG. Lo ha affermato Federico, Responsabile dell’Area Commerciale di, intervenendo al workshop CeTIF dal titolo “ESG nelle assicurazioni: innovazione di prodotto o rivoluzione gestionale?”. “A Gennaio 2020 abbiamo, ad esempio, aderito ai Principles for Sustainable Insurance – ha spiegato – ed è stata costituita un’unità organizzativa apposita all’interno dell’Area Personale, Change Management e Sostenibilità” “Stiamo incrementandopiù la porzione di asset ESG. Come ...

In tema di sostenibilità,Vita opera in linea col Gruppo e coordina le Compagnie della Divisione Insurance per tutte le questioni inerenti alla materia ESG , inclusa la definizione delle numerose iniziative a ...conferma la raccomandazione " buy " su Esprinet e alza il prezzo obiettivo da 14,1 a 15,5 euro. Il titolo ha toccato oggi un massimo a 13,92 euro per poi flettere in area 13,50 (close ...In tema di sostenibilità, Intesa Sanpaolo Vita opera in linea col Gruppo e coordina le Compagnie della Divisione Insurance per tutte le ...Negli ultimi mesi l'attività di consolidamento del settorebancario attraverso fusioni e acquisizioni si è intensificata prospettando unoscenario molto interessante per il prossimo futuro.