Il trailer di Friends: The Reunion è un perfetto mix di emozione e goliardia: effetto nostalgia assicurato! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se il trailer di Friends: The Reunion diffuso il 19 maggio da HBO Max rispecchia anche solo in minima parte quel che sarà lo show-tributo alla serie in uscita il 27 maggio, allora anche i fan più intransigenti potranno dirsi soddisfatti. Le prime immagini che scorrono nel trailer di Friends: The Reunion sono un pugno nello stomaco per gli affezionati al sestetto del Central Perk, nonché un bignami di come si costruisce un perfetto show tutto incentrato sull'effetto nostalgia. "Dove sono i fazzoletti?" si chiede Jennifer Aniston in una scena del trailer di Friends: The Reunion, mentre rientra per la prima volta sul set della casa di Monica e Rachel insieme agli altri, dopo 17 ...

