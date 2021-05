Il sistema di riconoscimento facciale di Amazon non verrà fornito alla polizia a tempo indeterminato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se prima il veto posto era della durata di un anno, adesso – allo scadere del tempo pattuito – Amazon ha deciso di impedire a tempo indeterminato l’utilizzo del suo software di riconoscimento facciale da parte della polizia. Il che vuol dire che il ban riconoscimento facciale Amazon per la polizia Usa, ipoteticamente, probabilmente non finirà tanto presto. La dichiarazione da parte del colosso è arrivata nella giornata di ieri LEGGI ANCHE >>> Garante Privacy boccia il riconoscimento facciale perché «sorveglianza indiscriminata» riconoscimento facciale Amazon, ban per la polizia a ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se prima il veto posto era della durata di un anno, adesso – allo scadere delpattuito –ha deciso di impedire al’utilizzo del suo software dida parte della. Il che vuol dire che il banper laUsa, ipoteticamente, probabilmente non finirà tanto presto. La dichiarazione da parte del colosso è arrivata nella giornata di ieri LEGGI ANCHE >>> Garante Privacy boccia ilperché «sorveglianza indiscriminata», ban per laa ...

