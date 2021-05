Gaza, razzi palestinesi su valichi di frontiera: bloccati aiuti umanitari. Salgono a 227 le vittime nella Striscia. Di Maio: “Ue mandi il suo inviato speciale” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mentre Israele, che oggi ha convocato circa 70 tra capi missione e altri diplomatici presenti nel Paese, compresi Usa, Cina, Ue, Russia e anche Italia, sta valutando le condizioni per un cessate il fuoco, continuano gli scontri tra lo Stato ebraico e la controparte palestinese, in particolar modo con le formazioni che operano nella Striscia di Gaza, Hamas in primis. Nel pomeriggio anche un convoglio di aiuti umanitari giordani destinato all’ospedale giordano di Gaza non ha potuto entrare nella Striscia perché il valico di Kerem Shalom da cui doveva transitare è stato oggetto di un attacco di mortai palestinesi. Per la stessa ragione anche autocisterne israeliane che si accingevano a trasferire combustibile a Gaza, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mentre Israele, che oggi ha convocato circa 70 tra capi missione e altri diplomatici presenti nel Paese, compresi Usa, Cina, Ue, Russia e anche Italia, sta valutando le condizioni per un cessate il fuoco, continuano gli scontri tra lo Stato ebraico e la controparte palestinese, in particolar modo con le formazioni che operanodi, Hamas in primis. Nel pomeriggio anche un convoglio digiordani destinato all’ospedale giordano dinon ha potuto entrareperché il valico di Kerem Shalom da cui doveva transitare è stato oggetto di un attacco di mortai. Per la stessa ragione anche autocisterne israeliane che si accingevano a trasferire combustibile a, con ...

