Gaza, Netanyahu: “Hamas sarà colpita fino a quando non tonerà la calma” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gaza, l’offensiva di Netanyahu: “Hamas sarà colpita fino a quando non tonerà la calma”. Il presidente israeliano non molla la presa e rinvia il cessate il fuoco Continuano senza sosta i raid aerei di Israele su Gaza, in risposta al lancio dei razzi di Hamas. Nove giorni di conflitto aperto, senza esclusione di colpi che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021), l’offensiva di: “nonla”. Il presidente israeliano non molla la presa e rinvia il cessate il fuoco Continuano senza sosta i raid aerei di Israele su, in risposta al lancio dei razzi di. Nove giorni di conflitto aperto, senza esclusione di colpi che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Colpito l'unico centro Covid di Gaza. Biden in pressing su Netanyahu che intanto dichiara: ' Continueremo a colpire… - rubio_chef : “Senti @netanyahu ti do 735Mln di $ in armi letali con cui uccidere i palestinesi, però mi prometti che non le user… - lauraboldrini : Distruggere la sede di #AlJazeera e #AssociatedPress a #Gaza vuol dire impedire al mondo di sapere quello che sta a… - asuddipaperino : RT @yenisey74: Israele bombarda l'unico laboratorio Covid di Gaza, così i raid neutralizzano gli sforzi che fa il sistema sanitario della… - Ettore572 : RT @tg2rai: In #Medioriente ancora razzi di #Hamas verso #Israele e ancora raid israeliani sulla striscia di #Gaza. #Netanyahu: 'Abbiamo ri… -