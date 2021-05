Essere figlia di Demi Moore, la confessione senza filtri di Tallulah Willis (Di mercoledì 19 maggio 2021) Essere figlia di una donna bella e di successo come Demi Moore è sicuramente un vantaggio sotto tanti punti di vista, ma può rivelarsi particolarmente difficile se sei una persona fragile. È quanto successo a Tallulah Willis, che ha deciso di confessare su Instagram tutte le sue insicurezze, parlando apertamente della carenza di autostima che ha avuto per gran parte della sua vita, derivata dal perenne e inevitabile confronto con la madre. “C’è voluto del tempo per accettarlo – ha scritto – 1) L’invecchiamento è una cosa che sfugge al nostro controllo, il tempo scorre e il viso cambia; 2) Mi sono punita per non Essere bella come mia madre. Sin dalla nascita mi hanno detto che ero la copia perfetta di mio padre Bruce Willis e questo mi ha portato a ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 maggio 2021)di una donna bella e di successo comeè sicuramente un vantaggio sotto tanti punti di vista, ma può rivelarsi particolarmente difficile se sei una persona fragile. È quanto successo a, che ha deciso di confessare su Instagram tutte le sue insicurezze, parlando apertamente della carenza di autostima che ha avuto per gran parte della sua vita, derivata dal perenne e inevitabile confronto con la madre. “C’è voluto del tempo per accettarlo – ha scritto – 1) L’invecchiamento è una cosa che sfugge al nostro controllo, il tempo scorre e il viso cambia; 2) Mi sono punita per nonbella come mia madre. Sin dalla nascita mi hanno detto che ero la copia perfetta di mio padre Brucee questo mi ha portato a ...

Advertising

nicotinekghn : Spero che essere figlia di uno (elettricista) serva a qualcosa?? - marcomazz : @rprat75 @parallelecinico @Danioldstyla non so se ha figlie, ma ...immaginati ad essere il fidanzato di una figlia di lui !?!? - gIorioushar : RT @patvoclo: immagina essere olivia rodrigo: bellissima stupenda bravissima e taylor swift l'ha chiamata sua figlia cioè sta vivendo in un… - patvoclo : immagina essere olivia rodrigo: bellissima stupenda bravissima e taylor swift l'ha chiamata sua figlia cioè sta vivendo in un sogno. - uomoconbarba : Questo grandissimo pezzo di merda non solo ha ammazzato sua figlia di 18 mesi, mi pare a botte, ma ha pure abusato… -