Emergenza migranti in Spagna, in 8.000 a Ceuta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Migliaia migranti sono entrati a Ceuta, territorio spagnolo situato in Nord Africa. Si tratta di un ingresso senza precedenti. Un ingresso senza precedenti. Così lo hanno definito le autorità di Ceuta, città spagnola situata in Nord Africa, intorno a territorio marocchino con vista lo Stretto di Gibilterra, commentando l’arrivo di migliaia di migranti. Migliaia di migranti varcano il confine Dunque, sono diverse migliaia, tra cui un molti minori, i migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna e a raggiungere l’enclave iberica di Ceuta. Un “record” senza precedenti, appunto. Chi a piedi, chi ha nuoto, i migranti, come testimoniano le immagini, hanno lasciato le spiagge marocchine per approdare in ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Migliaiasono entrati a, territorio spagnolo situato in Nord Africa. Si tratta di un ingresso senza precedenti. Un ingresso senza precedenti. Così lo hanno definito le autorità di, città spagnola situata in Nord Africa, intorno a territorio marocchino con vista lo Stretto di Gibilterra, commentando l’arrivo di migliaia di. Migliaia divarcano il confine Dunque, sono diverse migliaia, tra cui un molti minori, iche sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e lae a raggiungere l’enclave iberica di. Un “record” senza precedenti, appunto. Chi a piedi, chi ha nuoto, i, come testimoniano le immagini, hanno lasciato le spiagge marocchine per approdare in ...

Advertising

Corriere : Migranti, emergenza sulle spiagge di Ceuta: Madrid schiera l'esercito - tg2rai : Emergenza #migranti in #Spagna. Oltre 8 mila arrivi in 2 giorni a #Ceuta e #Melilla il governo schiera l'esercito. - Corriere : Spagna, l’emergenza a Ceuta: l’esercito blocca i migranti - m_selis : In #Spagna è emergenza #sbarchi. 8 mila migranti assaltano le coste e lo stato schiera l'esercito. Sono curioso di… - albertomura : Migranti, emergenza sulle spiagge di Ceuta: Madrid schiera l'esercito. Non erano quelli che accoglievano i migrant… -