Daydreamer Anticipazioni 20 maggio 2021: Can rischia grosso per la Fikri Harika (Di mercoledì 19 maggio 2021) Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 20 maggio 2021, in onda su Canale5. Can ha un’idea per la nuova campagna pubblicitaria e coinvolge Huma, Mevkibe e Melahat. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 19 maggio 2021) Scopriamo cosa rivelano ledella Puntata didel 20, in onda su Canale5. Can ha un’idea per la nuova campagna pubblicitaria e coinvolge Huma, Mevkibe e Melahat.

Advertising

leone52641 : RT @tweetnewsit: #UnaVita e #Daydreamer, anticipazioni #19maggio: un macabro ritrovamento - tweetnewsit : #UnaVita e #Daydreamer, anticipazioni #19maggio: un macabro ritrovamento - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 19 maggio 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 19 maggio - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: Sanem e Mihriban si ubriacano per colpa di Can e Aziz. Poi arriva Can, ma lo cacciano via -