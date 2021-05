Csm, Ermini: un intervento riformatore è urgente (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Tutti noi avvertiamo l'urgenza di un incisivo intervento riformatore che, salvaguardando e, se possibile, rafforzando la dignità e l'autorevolezza del Csm quale organo di rilievo costituzionale, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Tutti noi avvertiamo l'urgenza di un incisivoche, salvaguardando e, se possibile, rafforzando la dignità e l'autorevolezza del Csm quale organo di rilievo costituzionale, ...

Advertising

umby51 : @AlessiaMorani Immagino la riforma della giustizia fatta dai manettari ' la legge si interpreta per i pdini e si ap… - malgradotuttobl : La tradizione orale del #Csm. Il solito #NinoDiMatteo, che prima scrive e poi parla ?? - lvoir : RT @Ori254: La crisi del CSM,comincia da #Ermini vice di #Mattarella ex deputato #PD nel governo #Renzi. - rocselli : E teniamo conto che oggi il csm lo comanda il pd con matty ed Ermini, due piddini convintissimi e vendutissimi agl… - GiorgioAntonel1 : RT @Ori254: La crisi del CSM,comincia da #Ermini vice di #Mattarella ex deputato #PD nel governo #Renzi. -