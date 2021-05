Coronavirus | i dati – 5 506 contagi in 24 ore con 287mila tamponi | il tasso di positività è all’1 | 91% Le nuove vittime sono 149

(Di mercoledì 19 maggio 2021)5.506, oltre mille in più di ieri, i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Italia: il totale arriva a 4.172.525 dall’inizio della pandemia. Ieffettuati287.256 per undiche risale leggermente fino,91%. I nuovi decessi invece calano: da 201 a 149. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati #Toscana #19maggio ?? 341 nuovi casi ?? 21.555 tamponi eseguiti ?? 929 ricoverati (-40 d… - SkyTG24 : Il bollettino con i dati di oggi - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 7.567 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - NewSicilia : #Newsicilia +++ CORONAVIRUS ITALIA +++ I dati Coronavirus in Italia aggiornati al 19 maggio 2021 - ilvaglio1 : Virus – 20 nuovi positivi nel Sannio e 28 ricoverati al 'San Pio' di Benevento- I dati regionali e nazionali… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

Sono 5.506 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore , secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 4.452 . Sono invece 149 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 201. Sono 1.643 i ...regione per regione della Protezione Civile Sono 5.506 i contagi dain Italia oggi, 19 maggio, secondo iregione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 149 morti. Leggi anche Covid Italia oggi, bollettino contagi ...Di seguito il nuovo aggiornamento relativo ai casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia: i dati sono aggiornati a oggi (19 maggio 2021), così come segnalati dalla Regione Sici ...I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziato 29 nuovi casi di positività al coronavirus SARS-CoV-2 in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamente 121 i nuovi casi positiv ...