Coprifuoco alle 23, è in vigore Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un’ora in più per stare fuori da casa. Il Coprifuoco, da stasera, è dalle 23 alle 5 e non dalle 22 come accaduto finora. Effetto dell’entrata in vigore del Decreto legge con cui vengono stabilite anche varie riaperture, scaglionate fino all’1 luglio. L'articolo Coprifuoco alle 23, è in vigore <small class="subtitle">Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un’ora in più per stare fuori da casa. Il, da stasera, è d235 e non d22 come accaduto finora. Effetto dell’entrata indelcon cui vengono stabilite anche varie riaperture, scaglionate fino all’1 luglio. L'articolo23, è in in proviene da Noi Notizie..

Agenzia_Ansa : FLASH ++ Draghi alla cabina di regia: 'Coprifuoco spostato alle 23, sarà eliminato dal 21/6' ++ #ANSA - meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - SkyTG24 : Il divieto di circolazione notturna viene spostato alle 23 da subito, alle 24 dal 7 giugno e eliminato a partire da… - Umbe71 : RT @lefrasidiosho: Dal #19maggio potremo rientrare a casa alle 23 #coprifuoco #decretoriaperture - NoiNotizie : Coprifuoco alle 23, è in vigore -