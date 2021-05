“Conte faccia presto o rischiamo un’emorragia nel M5S” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vincenzo Spadafora, deputato M5S ed ex ministro dello Sport, in una intervista al ‘Fatto quotidiano’ fa un appello a Giuseppe Conte affinché si concluda il prima possibile la partita che lo porterà a guidare il Movimento 5 Stelle “La nostra delegazione al governo non gestisce più i temi cari al Movimento, le grandi battaglie sono anestetizzate, la transizione ecologica ce la siamo raccontata per convincerci che facevamo bene a entrare. Detto questo, l’importante è che vada in porto il Pnrr e il post-pandemia”Giuseppe Conte, dice Spadafora, “deve fare presto. Per fare il leader politico devi conoscere i portavoce, parlare con gli attivisti, andare in tv. Conte lo vuole fare? Se sì, sarà un valore aggiunto. Ma se non parla, se non ci incontra, alimenta solo smarrimento”. Il rischio è quello di assistere a “una ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vincenzo Spadafora, deputato M5S ed ex ministro dello Sport, in una intervista al ‘Fatto quotidiano’ fa un appello a Giuseppeaffinché si concluda il prima possibile la partita che lo porterà a guidare il Movimento 5 Stelle “La nostra delegazione al governo non gestisce più i temi cari al Movimento, le grandi battaglie sono anestetizzate, la transizione ecologica ce la siamo raccontata per convincerci che facevamo bene a entrare. Detto questo, l’importante è che vada in porto il Pnrr e il post-pandemia”Giuseppe, dice Spadafora, “deve fare. Per fare il leader politico devi conoscere i portavoce, parlare con gli attivisti, andare in tv.lo vuole fare? Se sì, sarà un valore aggiunto. Ma se non parla, se non ci incontra, alimenta solo smarrimento”. Il rischio è quello di assistere a “una ...

Advertising

enricomariamor1 : @MikyTarricone @benedettamarin1 @nelloscavo Perché dovrei bloccarla? Sono interessatissimo e vorrei sapere tutte le… - attilasarti : RT @Baciccio_99: #ottoemezzo Eeh, brutti tempi per #Travaglio e Fango Quotidiano: #Berlusconi riabilitato da #strasburgo, #Figliuolo batte… - domenicogifuni : RT @Fata_Turch: Ma Di Maio che fa, si sdoppia? ?? Sta con Conte ma è socio fondatore di Rousseau: come cade, cade in piedi, alla faccia del… - salfasanop : RT @Fata_Turch: Ma Di Maio che fa, si sdoppia? ?? Sta con Conte ma è socio fondatore di Rousseau: come cade, cade in piedi, alla faccia del… - gabriellabocca : RT @Fata_Turch: Ma Di Maio che fa, si sdoppia? ?? Sta con Conte ma è socio fondatore di Rousseau: come cade, cade in piedi, alla faccia del… -