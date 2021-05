Comunali Roma 2021, Bertolaso ribadisce il 'no' a candidarsi sindaco (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 maggio 2021 " Guido Bertolaso non sarà il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative di Roma di quest'anno. Lo ha ribadito lui stesso tramite un post pubblicato sulla sua ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021), 19 maggio" Guidonon sarà il candidatodel centrodestra alle elezioni amministrative didi quest'anno. Lo ha ribadito lui stesso tramite un post pubblicato sulla sua ...

Advertising

repubblica : Comunali a Roma, il centrodestra resta senza candidato. Ennesimo no di Bertolaso: 'Il mio futuro è lontano dalla ca… - La7tv : #tagada @CarloCalenda (Azione) sull'ipotesi di ballottaggio alle prossime elezioni #comunali a #Roma: 'Non faccio a… - Ilaria39948508 : RT @RaimondoO: L'ULTIMA BUFFONATA DELLA SINDACA! ?????? #Raggi si allea con il partito degli animalisti, ma loro non lo sanno. Tra le solite p… - MaleficentCatt1 : RT @MarcoRizzoPC: Marco Rizzo: 'I comunisti a Roma ci sono, nel segno di Petroselli. Gualtieri? Amico delle banche' Presentato il candidato… - Piergiulio58 : Comunali a Roma, il centrodestra resta senza candidato. Ennesimo no di Bertolaso: 'Il mio futuro è lontano dalla ca… -