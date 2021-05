Cisterna | pestato mentre “riempie” i distributori automatici | volevano rapinarlo | choc in centro

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Paura adi Latina in pieno, dove un 31enne è stato aggredito da due personesvolgeva il suo lavoro: riforniredi cibi e bevande. Leggi anche: Roma, si butta dal balcone per sfuggire alla figlia 13enne che tenta di accoltellarla L’aggressione e il soccorso Sul luogo dell’aggressione sono prontamente intervenuti gli operatori del 118. Il ragazzo ha cercato di difendersi in pieno, su Corso della Repubblica e difatti ha riportato diverse ferite, di cui una sopra l’occhio. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale del vicino comando. su Il Corriere della Città.

