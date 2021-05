Caro Porro, cosa non ci dicono sul ddl Zan (Di mercoledì 19 maggio 2021) Egregio dott. Porro, qualche tempo fa ebbi il piacere di mandarle una copia del mio libro Stato? No grazie! e fui lieto di scoprire che ne aveva ripreso alcuni passi nel suo libro. Oggi volevo darle il mio punto di vista sul ddl Zan in particolare dal punto di vista della libertà di espressione. Probabilmente la Mancino è sbagliata. Per un liberale non dovrebbero esistere aggravanti. La violenza andrebbe punita sempre nello stesso modo. Qualsiasi aggravante crea una categoria di fatto discriminandone altre. Certamente si può comunque aggiungere la categoria degli omosessuali all’elenco delle categorie difese da aggravanti. Ma ne lasciamo fuori migliaia. I vecchi. I barboni. I rosci. I ciccioni ecc Si chiede la libertà di riconoscersi in un genere che non coincide con il sesso biologico. Va bene. Ma che ne è della libertà dell’altro di non riconoscere questa ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Egregio dott., qualche tempo fa ebbi il piacere di mandarle una copia del mio libro Stato? No grazie! e fui lieto di scoprire che ne aveva ripreso alcuni passi nel suo libro. Oggi volevo darle il mio punto di vista sul ddl Zan in particolare dal punto di vista della libertà di espressione. Probabilmente la Mancino è sbagliata. Per un liberale non dovrebbero esistere aggravanti. La violenza andrebbe punita sempre nello stesso modo. Qualsiasi aggravante crea una categoria di fatto discriminandone altre. Certamente si può comunque aggiungere la categoria degli omosessuali all’elenco delle categorie difese da aggravanti. Ma ne lasciamo fuori migliaia. I vecchi. I barboni. I rosci. I ciccioni ecc Si chiede la libertà di riconoscersi in un genere che non coincide con il sesso biologico. Va bene. Ma che ne è della libertà dell’altro di non riconoscere questa ...

