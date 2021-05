Auto elettriche - A Torino arriva Electra Vehicles: svilupperà una supercar a emissioni zero (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo Reggio Emilia, anche Torino assisterà a breve alla nascita di nuove attività produttive legate al mondo della mobilità, sebbene di dimensioni più contenute rispetto a quelle promosse dalla joint venture Silk-Faw. La startup statunitense Electra Vehicles ha infatti in programma di investire 3,6 milioni di dollari (circa 3 milioni di euro) per sviluppare nel capoluogo piemontese una supercar elettrica, contando sul sostegno di istituzioni e realtà finanziarie torinesi. Gli investitori. Il progetto, che prevede l'assunzione di alcune decine di persone, ha ricevuto il supporto del Centro Estero Internazionalizzazione, società consortile promossa da Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, e il sostegno finanziario di realtà come Liftt, azienda di investimenti fondata dal Politecnico di Torino e dalla ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo Reggio Emilia, ancheassisterà a breve alla nascita di nuove attività produttive legate al mondo della mobilità, sebbene di dimensioni più contenute rispetto a quelle promosse dalla joint venture Silk-Faw. La startup statunitenseha infatti in programma di investire 3,6 milioni di dollari (circa 3 milioni di euro) per sviluppare nel capoluogo piemontese unaelettrica, contando sul sostegno di istituzioni e realtà finanziarie torinesi. Gli investitori. Il progetto, che prevede l'assunzione di alcune decine di persone, ha ricevuto il supporto del Centro Estero Internazionalizzazione, società consortile promossa da Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, e il sostegno finanziario di realtà come Liftt, azienda di investimenti fondata dal Politecnico die dalla ...

