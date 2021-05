Atalanta, Marino: «Juventus top club. Dovremo essere umili» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato a Rai Sport prima della finale di Coppa Italia con la Juventus Ai microfoni di Rai Sport, Umberto Marino ha parlato nel pre-partita di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni. COPPA ITALIA – «Un percorso che sta continuando a crescere, è cresciuta tanto, per la seconda volta in tre anni in finale di Coppa Italia. Affrontiamo la Juventus un top club e dovremmo mantenere l’umiltà che abbiamo». TIFOSI – «Un punto di partenza per la normalità, soprattutto Bergamo ha vissuto un anno e mezzo difficile, per noi è motivo d’orgoglio arrivare alla finale con la nostra gente. La vera grande vittoria sarà quando ci saranno i tifosi in tutta Italia». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Umberto, direttore generale dell’, ha parlato a Rai Sport prima della finale di Coppa Italia con laAi microfoni di Rai Sport, Umbertoha parlato nel pre-partita di, finale di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni. COPPA ITALIA – «Un percorso che sta continuando a crescere, è cresciuta tanto, per la seconda volta in tre anni in finale di Coppa Italia. Affrontiamo laun tope dovremmo mantenere l’umiltà che abbiamo». TIFOSI – «Un punto di partenza per la normalità, soprattutto Bergamo ha vissuto un anno e mezzo difficile, per noi è motivo d’orgoglio arrivare alla finale con la nostra gente. La vera grande vittoria sarà quando ci saranno i tifosi in tutta Italia». L'articolo proviene ...

