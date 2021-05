Ad Avanti un Altro! Pure di sera arriva Laura Freddi: l’amore dal passato di Paolo Bonolis (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante la puntata dello show televisivo Avanti un Altro! Pure di sera in onda su Canale 5 la domenica in prima serata, è stata ospite Laura Freddi, showgirl italiana e compagna di vita del conduttore romano negli anni di Non è la Rai. Laura Freddi, la vecchia fiamma di Paolo Bonolis Prima di Sonia, è stata Laura Freddi a riempire il vuoto lasciato dalla fine del matrimonio tra Bonolis e Diane Zoeller, dalla quale sono nati i primi due figli, Stefano e Martina. l’amore tra Laura Freddi e lo showman è nato sul set televisivo del programma Rai condotto per un solo anno da Bonolis, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante la puntata dello show televisivoundiin onda su Canale 5 la domenica in primata, è stata ospite, showgirl italiana e compagna di vita del conduttore romano negli anni di Non è la Rai., la vecchia fiamma diPrima di Sonia, è stataa riempire il vuoto lasciato dalla fine del matrimonio trae Diane Zoeller, dalla quale sono nati i primi due figli, Stefano e Martina.trae lo showman è nato sul set televisivo del programma Rai condotto per un solo anno da, ...

