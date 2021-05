?Gattuso e la Fiorentina: i matrimoni si fanno in due. E quel precedente con la Lazio (ottobre 2019) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nulla di clamoroso, come hanno voluto raccontarci dopo aver dato Gattuso nuovo allenatore della Fiorentina. Nulla di clamoroso perché non era l’allenatore viola al 99 per cento come era stato sbandierato, ma il primo per distacco della lista – come raccontato – da almeno due mesi. Aveva aperto quando gli altri avevano chiuso, ha chiuso (o quasi) quando gli altri pensavano che stesse per firmare. Non erano stati preparati i contratti, balle. Servivano altri e fondamentali passaggi. Piuttosto erano state delineate linee di mercato con la volontà di Commisso di andargli incontro.Poi cos’è accaduto? quello che abbiamo raccontato lunedì pomeriggio, Gattuso ha chiesto tempo che poi è un modo elegante per dire “potete cercarvi un altro allenatore, siamo liberi”. Non gli è piaciuto il clima di domenica scorsa al “Franchi”, non ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nulla di clamoroso, come hanno voluto raccontarci dopo aver datonuovo allenatore della. Nulla di clamoroso perché non era l’allenatore viola al 99 per cento come era stato sbandierato, ma il primo per distacco della lista – come raccontato – da almeno due mesi. Aveva aperto quando gli altri avevano chiuso, ha chiuso (o quasi) quando gli altri pensavano che stesse per firmare. Non erano stati preparati i contratti, balle. Servivano altri e fondamentali passaggi. Piuttosto erano state delineate linee di mercato con la volontà di Commisso di andargli incontro.Poi cos’è accaduto?lo che abbiamo raccontato lunedì pomeriggio,ha chiesto tempo che poi è un modo elegante per dire “potete cercarvi un altro allenatore, siamo liberi”. Non gli è piaciuto il clima di domenica scorsa al “Franchi”, non ...

FBiasin : Secondo quello che si legge in giro 'la #Juve è su #Gattuso', 'la #Fiorentina è su #Gattuso', 'la #Lazio è su… - tvdellosport : ?? LIVE NOW ?? Esclusiva: #Gattuso verso il no alla #Fiorentina #Sportitalia #Sportitaliamercato - DiMarzio : Dalla tentazione #Lazio per #Gattuso agli altri nomi valutati dalla #Fiorentina per la panchina: le ultime sugli al… - TheKang15 : @rprat75 Pirlo mi ha fatto vedere troppo poco come gioco durante l'anno e quando c'era bisogno di motivarli a dover… - infoitsport : Sportmediaset: no di Gattuso alla Fiorentina, adesso Fonseca è in pole -